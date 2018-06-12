Polis Akademisi'nde yabancı öğrencilerin mezuniyet heyecanı

Çolak, törende yaptığı konuşmada, Polis Akademisinin yaptığı çalışmalardan bahsederek "Sadece kendi içine odaklanmakla güçlü bir polis eğitimi verilemez. Uluslararası arenaya açılmak lazım, sürekli bir etkileşim ve iletişim içinde olmamız lazım. Bunun bizim ulusal düzeyde verdiğimiz polis eğitimini daha da güçlendirip kuvvetlendireceğine inanıyorum." dedi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende akademinin İngilizce tanıtımı ve öğrencilerin aldıkları eğitimlere ilişkin videolar izletildi.

Akademinin Gölbaşı Yerleşkesi'nde bulunan Ali Birinci Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Adem Çakıcı ile Ali Çelik, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürü Şafak Ertan Çomaklı, yabancı ülke temsilcileri, birim amirleri ve öğrenciler katıldı.

PAEM Müdürlüğünde verilen eğitiminin dünyada en iyi eğitimler arasında olduğunu söyleyen Çolak, hedeflerinin bölgedeki ülkeler arasında en iyi polis eğitimini veren lider ülke haline gelmek olduğunu belirtti.

Çolak, diploma alan 98 öğrenciden 63'ünün lisans, 35'inin yüksek lisans mezunu olduğunu söyleyerek verilen eğitimin tüm masraflarını hükümetin sağladığını ve her zaman destek verdiklerini dile getirdi.

Mezun olan öğrencilerin Türkçeyi ve Türkiye'nin kültürünü öğrendiklerini belirten Çolak, öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri de olacaklarını söyledi.

PAEM Müdürü Şafak Ertan Çomaklı ise öğrencilerin aldıkları eğitimlerden bahsederek bu eğitimin asıl amacının ikili ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu, öğrencilerin de Türk öğrencilerle dostluklar kurduklarını ifade etti.

Çomaklı, mezun olan öğrencilerin ailelerine, ülkelerine ve bu ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fırsat sunan Türkiye Cumhuriyeti'ne de teşekkür etti.

Yüksek lisans mezunları adına törende konuşan Afgan uyruklu Komiser Muhammed Rahim Rahimi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde verilen eğitim sayesinde kendilerini geliştirdiklerini belirterek aldıkları eğitimleri ülkelerine döndüklerinde meslektaşlarına aktaracaklarını söyledi.