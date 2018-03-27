Polis Akademisi'nden Suriye Görev Gücü'ne ziyaret

Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan ile Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Azez, Cerablus ve El-Bab'a giderek, Suriye Görev Gücü'nde yer alan polislere ziyarette bulundu.
Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Ayhan ve Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan oluşan heyet, Suriye Görev Gücü kapsamında geçen yıl polis temel eğitimi verilen ve Azez, Cerablus, El-Bab bölgelerinde görev yapan polislere ziyaret gerçekleştirdi.
Afrin'de görev yapacak Suriyeli polislerin eğitimleri hakkında da bilgi alan heyet, söz konusu polislerin görevlendirilecekleri bölgelerde incelemelerde bulundu.
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