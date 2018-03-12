HABER

Polis alarma geçti! Bebeğini rehin aldı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 23:27 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde dini nikahlı eşi evi terk eden şahıs, bebeğini rehin aldı.

Polis alarma geçti! Bebeğini rehin aldı...

Nazilli ilçesi Yeşil Mahallesi Kanal yolunda ikamet eden Halil İbrahim K.'nın (45) dini nikahlı eşi bir süre önce evi terk etti. Halil İbrahim K., 1,5 yaşındaki çocuğunu almak için eve gelen eşine bebeği vermedi. Kadın bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünden yardım isterken, çocuğunu rehin alan baba kendisini eve kilitleyip, evi yakma tehdidinde bulundu.

İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halil İbrahim K. polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri ise yangın çıkma ihtimaline karşı tedbir aldı.

İstanbul'da gece yarısı hareketli anlar: Soyguncular çalışanları rehin aldıİstanbul'da gece yarısı hareketli anlar: Soyguncular çalışanları rehin aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli bebek rehine

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı

Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
resmi nikah olmayınca rezalet kaçınılmaz oluyor
Diğer Haberler
5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi 

5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi 

İstiklal Şairi Kızılcahamam’da anıldı

İstiklal Şairi Kızılcahamam’da anıldı

IŞİD'li kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

IŞİD'li kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hakkari’de İl Divan Toplantısı’na katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hakkari’de İl Divan Toplantısı’na katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.