Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

İstanbul Beylikdüzü'nde 6 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen olay Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre şu şekilde meydana geldi; P.T. isimli genç kadın Taksim'den dönerken gece yarısından sonra Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir caddesinde vardığında içinde Beylikdüzü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memurları S.E. ve R.Y. ekip arabasıyla genç kadının yanından geçti. “GİDECEĞİN YERE BIRAKALIM”



Sözcü'den Şeyma Ulusoy'un haberine göre; P.T.'yi fark eden polis memuru S.E. ‘U dönüşü’ yaparak arabayı yanına yanaştırıp, “Gideceğin yere kadar götürelim” dedi. P.T. ise bu teklife “Hayır yürüyerek gidebilirim” yanıtını verdi. Bunun üzerine S.E., “Bir şey olmaz, biz seni gideceğin yere kadar bırakabiliriz” şeklinde ısrar edince P.T. ekip otosunun arkasına oturdu. EVİNE DAVET ETTİ! Bir apartmanın önünde aracını durduran S.E., “Evden şarj kablosunu alıp geleceğim istersen sen de benimle gel” diyerek P.T.'yi evine çağırdı ancak, “Hayır arabada beklerim ben” yanıtını aldı. Diğer polis R.Y. ile P.T. arabada beklerken S.E. şarjını aldıktan sonra geldi ve ekip otosu tekrar hareket etti.

Yolculuk ıssız, etrafı otlarla çevrili villa benzeri bir binanın olduğu arazide son buldu. Şüpheli polis S.E. diğer polis memuru R.Y.'ye “Ben artık dayanamıyorum abi” diyerek şoför koltuğundan inerek arka koltuğa P.T.'nin yanına geçti ve öpmeye başladı. Genç kadının “Hayır istemiyorum yapma!” diyerek engelleme çabalarına aldırış etmedi ve ona tecavüz etti. ‘YA HAMİLE KALIRSAM…’ Yaşanan vahşetin şokuyla P.T., “Hamile kalırsam ne olacak!” derken S.E. soğuk kanlılıkla ‘Hayır bir şey olmaz' diyerek direksiyona geçti. P.T.'yi, evinin yakınlarında bir taksi durağına bırakan S.E. “Tekrar görüşelim” dedi ve P.T.'den “Hayır kesinlikle öyle bir şey olmaz” yanıtını aldı. Yaşanan kan donduran olayın ardından polis aracının yanından ağlayarak ayrılan P.T. 155'i saat 02:55 sularında arayarak polisi polislere ihbar etti.Şüphelilerin memur olması nedeniyle devreye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği girdi. P.T.'nin indirildiği yere yakın olan Kavaklı Anaokulu'na ait kamera görüntüleri istendi. Hizmet aracı içinde olay yeri ekiplerince gerekli incelemeler yapıldı. Tespit edilen bazı lekeler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Genç kadın şüpheli polisleri teşhis etmek için görevli personele ait fotoğraf listesinden bakarak teşhis etti.

‘' İSTEMEYEREK BİRLİKTE OLDUM'' İstemeyerek birlikte olduklarını ve P.T.'yi simaen tanıdığını savunan şüpheli polis memuru S.E. ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli polis S.E. şikayetçi kadını daha önceden tanıdığını 3,4 aydır da yüz yüze ve telefonla defalarca görüştüklerini savundu. Polis S.E. o geceye ilişkin ise “P.T.'yi görünce yanında durdum ve karanlıkta mini etekli olmasından dolayı ‘Nereye gidiyorsan bırakalım’ dedim. Bunun üzerine P.T. araca bindi. Taksim'den geldiğini, Gürpınar Sahili'nin de güzel olduğunu söyledi. Bunun üzerine kendi rızasıyla sahilde dolaştık.” dedi. Tutuklu polis o geceye ilişkin ifadesinde şunları anlattı;”Önceki ‘Whatsapp' yazışmalarında evimi merak ettiğini söylemiş ve cinsel içerikli konuşmalar yapmıştı. Ben de onu eve davet ettim ancak kabul etmedi. Eve girip şarjımı alıp çıktım. Kavaklı Sahili'nde aracı bir yere çektim. P.T.'ye “Yanına geleyim mi?” diye sordum. Onun da “Gel” demesi üzerine arka koltuğa geçtik” S.E. ifadesinde kızla birlikte olduğunu bu sözlerle anlatırken, meslektaşı P.T.’nin ise ön koltukta oturmaya devam ettiği ortaya çıktı.