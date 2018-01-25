Polis aracı denize düştü! 1 polis kayıp

Olay, Fatsa Limanında 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil polis otosu devriye sırasında denize düştü. Otomobilde bulunan 1 polis kaybolurken, 1 polis ise yaralı olarak kurtuldu. Yaralı polis Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrası Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk de olay yerine geldi. Kaybolan polisi bulmak ve otomobili çıkarmak için çalışma başlatıldı.
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