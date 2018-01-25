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Polis aracı denize düştü! 1 polis kayıp

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 00:53 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sivil polis devriye aracının denize düşmesi sonucu 1 polis kayboldu, 1 polis ise yaralı olarak kurtuldu.

Polis aracı denize düştü! 1 polis kayıp

Olay, Fatsa Limanında 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil polis otosu devriye sırasında denize düştü. Otomobilde bulunan 1 polis kaybolurken, 1 polis ise yaralı olarak kurtuldu. Yaralı polis Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk de olay yerine geldi. Kaybolan polisi bulmak ve otomobili çıkarmak için çalışma başlatıldı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
İÇKİLİDİRLER KESİN...
@aldatmakyasakkk Bence sende veled-i zinasındır kesin.....
Bence sende veled-i zinasındır kesin.....
Berabermi içiyordunuzda bu kadar net iddiada bulunuyorsun be adam!
ulan insanlara iftira atmak ne kadar kolay dimi hemen ickililerdi.
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