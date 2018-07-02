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Polis aracı şarampole devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 06:45 | Son Güncelleme

Karşıyaka ilçesinde polis aracının şarampole devrilmesi sonucu iki emniyet görevlisi yaralandı - Olayı haberleştirmek için yola çıkan İHA muhabiri de aynı mevkide otomobiliyle kaza yaptı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis aracının şarampole devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı. Olayı haberleştirmek için yola çıkan gazeteci de otomobiliyle kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, Salih Çat (25) idaresindeki 35 A 73312 plakalı polis aracında bulunan Çat ve Aykut Tunço (26), Sancaklı köyü yolu üzerinde aldıkları ihbar doğrultusunda cezaevi firarisi bir kişinin aracını takibe aldı.

Takip sırasında polis aracı kontrolden çıkarak şarampolden aşağı devrildi. Kazada, Çat ve Tunço yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan polislerin hafif yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan, firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

- Habere giderken haber oldu

Olayı haber yapmak üzere yola çıkan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin kullandığı otomobil de kaza yaptı.

Köy yolu üzerinde seyreden Halil İbrahim Karabıyık idaresindeki 34 RP 7722 plakalı otomobil de şarampole devrildi. AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Karabıyık, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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izmir otomobil polis trafik kazası

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