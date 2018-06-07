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Polis araçları "etiket"lendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 12:52 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı adı, resmi ekip otolarına etiket olarak yapıştırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı adı, resmi ekip otolarına etiket olarak yapıştırıldı.

Etkinlik ve faaliyetlerini, Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya hesaplarından paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü, hesaplarının daha fazla kişi tarafından bilinmesi amacıyla harekete geçti.

Bu kapsamda sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı adı olan "@EmniyetGM" için etiketler hazırlandı.

Etiketler, 10 Nisan 2018 itibarıyla 81 ilde kullanılan 18 bin 671 resmi ekip aracına yapıştırıldı.

Mavi renkteki etiketler, ekip otolarının arka çamurluklarında yer alan "Polis İmdat" yazısının altında veya üstünde yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Facebook'ta 819 bin 275, Twitter'da 495 bin 525, Instagram'da 133 bin 93 ve YouTube'da 9 bin 246 takipçisi bulunuyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü EmniyetGM Etiket resmi ekip aracı

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