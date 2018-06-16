Polis, avucuyla köpeğe su içirdi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da trafik polisi Bünyamin Seyit Kurtulmuş'un (38), çeşmeden avucuna doldurduğu suyu sokak köpeğine içirdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.
İnönü Caddesi Dörtyol mevkiinde, dün, öğle saatlerinde denetim yapan trafik polislerinden Bünyamin Seyit Kurtulmuş, susadığı gözlenen sokak köpeğinin çeşmenin yanında beklediğini fark etti. Kurtulmuş, çeşmenin yanına gidip, avucuna doldurduğu suyu, sokak köpeğine içirdi. Bir süre sonra köpek, arkasına dönüp teşekkür eder gibi baktı, ardından da İnönü Kapalı Çarşı'ya doğru gitti.
Cadde üzerinden bir vatandaş, bu görüntüyü cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntüler, büyük ilgi gördü.
FOTOĞRAFLI
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi
Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor
Gökten ahtapot yağdı!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum