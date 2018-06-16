Polis, avucuyla köpeğe su içirdi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da trafik polisi Bünyamin Seyit Kurtulmuş'un (38), çeşmeden avucuna doldurduğu suyu sokak köpeğine içirdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

İnönü Caddesi Dörtyol mevkiinde, dün, öğle saatlerinde denetim yapan trafik polislerinden Bünyamin Seyit Kurtulmuş, susadığı gözlenen sokak köpeğinin çeşmenin yanında beklediğini fark etti. Kurtulmuş, çeşmenin yanına gidip, avucuna doldurduğu suyu, sokak köpeğine içirdi. Bir süre sonra köpek, arkasına dönüp teşekkür eder gibi baktı, ardından da İnönü Kapalı Çarşı'ya doğru gitti.

Cadde üzerinden bir vatandaş, bu görüntüyü cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntüler, büyük ilgi gördü.

