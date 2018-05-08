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Polis baskınına karşı tarihi kaleden gözetleme yapmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 09:28 | Son Güncelleme

Adana'da Gürcistan uyruklu 3 kadını evlilik vaadiyle kandırıp köpeklerle tehdit ederek zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 2'si kadın 18 zanlının tutuklandığı operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı - Şüphelilerin güvenlik güçlerinin baskınlarına karşı evlerinin bulunduğu mahalleye hakim tepedeki tarihi Kozan Kalesi'nde nöbet tutup gözetleme yaptıkları belirlendi - Polisin operasyon öncesinde tarihi kalede turist gibi gezerek ve şüphelilerin yaşadığı mahallede seyyar satıcılık yaparak bilgi topladığı öğrenildi

Adana'da Gürcistan uyruklu 3 kadını evlilik vaadiyle kandırıp köpeklerle tehdit ederek zorla fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle 2'si kadın 18 şüphelinin tutuklandığı operasyonla ilgili zanlıların güvenlik güçlerinin baskınlarına karşı evlerinin bulunduğu mahalleye hakim tepedeki tarihi Kozan Kalesi'nde nöbet tutup gözetleme yaptıkları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen iki farklı gruba yönelik 4 Nisan'da düzenlenen operasyon öncesi gerçekleştirilen fiziki takip kapsamında sivil polislerin seyyar satıcı ve turist gibi davranarak şüphelilerin yaşadığı Kozan ilçesindeki Yarımoğlu Mahallesi'nde araştırma yaptığı öğrenildi.

Bu kapsamda, şüphelilerin polis baskınlarına karşı evlerinin bulunduğu mahalleye hakim tepedeki tarihi Kozan Kalesi'nde nöbet tutup çevreyi gözetlediği tespit edildi.

Sivil polislerin kalede gezip incelemede bulunduğu sırada ise bazı şüphelilerin yanlarına gidip "Niçin burada geziyorsunuz?" şeklinde çeşitli sorular yönelttiği belirtildi.

- Evler köpeklerle korunuyor

Ayrıca, şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokakta seyyar satıcı olarak araştırma yapan sivil polis, çoğu evin pitbull, kangal ve rottweiler cinsi köpeklerle korunduğunu ve evlerin çevresinin güvenlik kameralarıyla gözetlendiğini belirledi.

Ekip yaptığı araştırmayla, şüphelilere ait evlerde fuhuş yapıldığını ve kadınlarla birlikte olmaktan vazgeçip evden ayrılmak isteyen birden fazla kişinin gasbedildiği bilgisine ulaştı.

Bu tespitler üzerine gerekli tedbirler alındıktan sonra polisin bölgeye operasyon düzenlediği bildirildi.

- Mahkemede ilginç savunmalar

Teknik takibe takılan şüphelilerin fuhşa zorladıkları kadınları takas etme konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri, mahkemede kendilerine bu görüşmeyle ilgili yöneltilen sorulara ise "şakalaşıyorduk" şeklinde yanıt verdikleri, fuhuş yapılan evlerde görüntülenen şüphelilerin ise görüntülerdeki kişilerin kendilerine benzediğini ancak kendileri olmadığını ileri sürdükleri öğrenildi.

Bu arada, şüphelilerin, evlerinde yakalanan ve pasaportlarına el koyup köpeklerle tehdit ederek fuhşa zorladıkları öne sürülen yabancı uyruklu kadınlara kira sözleşmesi imzalattırdıkları ve bu evlerde de fuhuş yaptırıldığı belirtildi.

- Operasyon anı kamerada

Bu arada, operasyon anı da "drone" ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde, polis ekiplerinin Kozan Kalesi'nin eteğindeki şüphelilere ait evlerinin bulunduğu bölgeye girmesi ve bir evin bahçesinde zincire bağlı haldeki bir köpek yer aldı. Şüphelilere ait bir evde yapılan aramada ise dolaptan Gürcistan uyruklu kadınlardan birinin çıkması da kameralara yansıdı.

Aramalarda av tüfekleri ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin polis baskınına karşı birbirlerini uyarmak için kullandıkları bir zil de ortaya çıkartıldı.

- Operasyon

Kozan ilçesinde, Gürcistan uyruklu 3 kadını evlilik vaadiyle kandırarak köpeklerle tehdit edip zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin saklandığı 3 ayrı adrese 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 2'si kadın 18 şüpheli yakalanırken, yabancı uyruklu 3 kadın kurtarılmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ile 12 bin lira para ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında CHP eski Kozan İlçe Gençlik Kolları başkanının da bulunduğu 18 kişi tutuklanmıştı.

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