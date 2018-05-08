Polis baskınına karşı tarihi kaleden gözetleme yapmışlar

Adana'da Gürcistan uyruklu 3 kadını evlilik vaadiyle kandırıp köpeklerle tehdit ederek zorla fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle 2'si kadın 18 şüphelinin tutuklandığı operasyonla ilgili zanlıların güvenlik güçlerinin baskınlarına karşı evlerinin bulunduğu mahalleye hakim tepedeki tarihi Kozan Kalesi'nde nöbet tutup gözetleme yaptıkları ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen iki farklı gruba yönelik 4 Nisan'da düzenlenen operasyon öncesi gerçekleştirilen fiziki takip kapsamında sivil polislerin seyyar satıcı ve turist gibi davranarak şüphelilerin yaşadığı Kozan ilçesindeki Yarımoğlu Mahallesi'nde araştırma yaptığı öğrenildi. Bu kapsamda, şüphelilerin polis baskınlarına karşı evlerinin bulunduğu mahalleye hakim tepedeki tarihi Kozan Kalesi'nde nöbet tutup çevreyi gözetlediği tespit edildi. Sivil polislerin kalede gezip incelemede bulunduğu sırada ise bazı şüphelilerin yanlarına gidip "Niçin burada geziyorsunuz?" şeklinde çeşitli sorular yönelttiği belirtildi.

- Evler köpeklerle korunuyor Ayrıca, şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokakta seyyar satıcı olarak araştırma yapan sivil polis, çoğu evin pitbull, kangal ve rottweiler cinsi köpeklerle korunduğunu ve evlerin çevresinin güvenlik kameralarıyla gözetlendiğini belirledi. Ekip yaptığı araştırmayla, şüphelilere ait evlerde fuhuş yapıldığını ve kadınlarla birlikte olmaktan vazgeçip evden ayrılmak isteyen birden fazla kişinin gasbedildiği bilgisine ulaştı. Bu tespitler üzerine gerekli tedbirler alındıktan sonra polisin bölgeye operasyon düzenlediği bildirildi. - Mahkemede ilginç savunmalar Teknik takibe takılan şüphelilerin fuhşa zorladıkları kadınları takas etme konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri, mahkemede kendilerine bu görüşmeyle ilgili yöneltilen sorulara ise "şakalaşıyorduk" şeklinde yanıt verdikleri, fuhuş yapılan evlerde görüntülenen şüphelilerin ise görüntülerdeki kişilerin kendilerine benzediğini ancak kendileri olmadığını ileri sürdükleri öğrenildi. Bu arada, şüphelilerin, evlerinde yakalanan ve pasaportlarına el koyup köpeklerle tehdit ederek fuhşa zorladıkları öne sürülen yabancı uyruklu kadınlara kira sözleşmesi imzalattırdıkları ve bu evlerde de fuhuş yaptırıldığı belirtildi.