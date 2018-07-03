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Polis baskınını "misafir gelebilir" diye kodlamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 18:45 | Son Güncelleme

Zonguldak merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarını işlediği öne sürülen 23'ü tutuklu 45 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi - İddianamede, örgüt üyelerinin silah için, "şey, tıraş makinesi, dikiş makinesi, ufak çocuklar, megane, büyük kamyon, yedek parça ve orijinal", bozuk silah için "hasta", silahı tamir edecek kişi içinse "doktor", soruşturmanın gizliliğini ihlal eden kişilerden gelen bilgiler doğrultusunda polis baskınlarına karşı "üstünüzü başınızı temiz tutun, misafirler gelebilir" şeklinde ifadeler kullandıkları belirtildi

Zonguldak merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarını işlediği iddia edilen suç örgütüne yönelik iddianame Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Zonguldak'ta, 31 Mayıs 2017'de suç örgütüne yönelik operasyonun ardından hazırlanan 568 sayfalık iddianamede, 23'ü tutuklu 45 sanık hakkında 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, şüphelilerin, tutuklu sanıklardan Ragıp K'nin elebaşılığında kurulan suç örgütüne üye ve örgüt içerisindeki hiyerarşik yapılanmaya dahil olduğu, örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği, örgüt kapsamında mezkur suçları işlemek amacıyla bir araya geldikleri belirtildi.

Şüphelilerin, geçmişten gelen bir suç birlikteliğiyle hiyerarşik yapı içerisinde emir ve talimatlara kayıtsız şartsız uyduğu, örgüt liderine mutlak itaatte bulundukları aktarılan iddianamede, "Olayların bütünü itibariyle örgüt liderinin 'öldürme' talimatı verdiği örgüt üyesinin ve bu talimatı gerçekleştirecek örgüt üyesine yardımda bulunacaklarını bilen örgüt üyelerinin, sonu vahim sonuçlar doğuracak olayda dahi üzerilerine düşeni yapma sözü verdikleri ve talimatı sorgulamadıkları, Gazeteciler Cemiyeti Lokali içerisinde gerçekleşen nitelikli yağma ve yaralama eylemlerinde örgüt üyesinin sorgusuz sualsiz örgüt liderinin 'vur' talimatını beklemişlerdir." ifadesi yer aldı.

- Örgüt içerisinde ödüllendirme ve ceza

Suç örgütüne bağlılığın ödüllendirildiği, muhalefetin ise cezalandırıldığı dile getirilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Tehdit veya cebir marifetiyle ele geçirilen mekanda ya da ihale sonucu alınan işte örgüt üyesine çalışma fırsatı sunulması, kumar organizasyonunun başarıyla gerçekleştirilmesi halinde yüksek tutarda pay alma şeklinde bağlılığın ödüllendirilmesi, başka bir yerde kumar organizasyonuna katılan örgüt üyesi veya üyelerinin, örgüt lideri tarafından tehdit ve hakaretlere maruz bırakılması, örgüt liderinin husumetli olduğu bir şahısla yan yana gelmenin beraberinde tehdit ve cebre bırakılma durumunu getirmesi, örgüt üyesinin liderinin çok sevdiği ruhsatsız silahı kolluk kuvvetlerine yakalatması sonucu fırça yemesi... Örgüt liderinin istemediği bir olaya karışan örgüt üyesi hakkında, 'mekanlara girmeme, irtibatı kesme ve hiç bir suretle kendisine yardımcı olmama' şeklinde tedbirler uygulamışlar."

- Kendilerine özgü şifre kullanmışlar

İddianamede, suç örgütünün deşifre olmamak için tedbirli davrandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Silah için, 'şey, tıraş makinesi, dikiş makinesi, ufak çocuklar, megane, büyük kamyon, yedek parça ve orijinal' gibi kelimeler kullanmışlardır. Bozuk silah için 'hasta, silahı tamir edecek kişi içinse 'doktor' şifrelerini kullanmışlardır. Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden kişilerden gelen bilgiler doğrultusunda polis baskınlarına karşı 'üstünüzü başınızı temiz tutun, misafirler gelebilir' şeklinde örgütsel terimler kullanmışlar. Örgüt üyeleri şifreli kelimeyi kullanarak görüşmelerini sürdürmüştür."

Sanıkların 21 Kasım'da hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs 2017'de suç örgütü lideri olduğu iddia edilen R.K. liderliğinde, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla 45 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli markalarda silahların yanı sıra bir miktar para, senetler, çek koçanları, dijital materyaller, bazı belgeler ile bilgisayarlara el konulmuştu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanmış 24'ü ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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iddianame Zonguldak

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