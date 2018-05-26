HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Polis başmüfettişi Sula, Diyarbakırlı çocukları sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 15:27 | Son Güncelleme

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde, 10 bin çocuğa yaptığı tablolarla sanat konulu konferans veren polis başmüfettişi Ahmet Sula, hayırsever bir işadamının bağışıyla Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 100 çocuğa kıyafet yardımında bulundu.

Polis başmüfettişi Sula, Diyarbakırlı çocukları sevindirdi

Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde, 10 bin çocuğa yaptığı tablolarla sanat konulu konferans veren polis başmüfettişi Ahmet Sula, hayırsever bir işadamının bağışıyla Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 100 çocuğa kıyafet yardımında bulundu.
Türkiye'nin farklı illerinde 30 yıldır terör ve istihbarat bölümlerinde görev yapan polis başmüfettişi Ahmet Sula, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'da sanat konferansı düzenledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde, 8 ayrı program düzenleyen Sula, aralarında terör mağduru çocukların da bulunduğu 10 bin öğrenciye yaptığı tablolar üzerinden sanatı anlattı. Konferanslarını tamamladıktan sonra Diyarbakır'a dönen Sula'ya ulaşan bir işadamı, çocuklara destek olmak istediğini söyledi. Polis başmüfettişi Ahmet Sula, işadamının yaptığı bağışla Sur'da eğitim gören çocuklara kıyafet yardımında bulundu. Diyarbakır'ın Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile birlikte Ziya Gökalp İlkokulu'nda öğrenim gören çocukları ziyaret eden Sula, onlarla sohbet etti. Sula, hayırsever işadamının bağışıyla yardım yaptıklarını belirterek, çocukların mutluluğunun her şeyden üstün olduğunu söyledi.
Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ise amaçlarının çocuklara güzel bir gelecek bırakmak olduğunu belirterek, çocukların güzel gülüşlerini eksiltmemek adına barış, huzur dolu bir gelecek için uğraş verdiklerini söyledi.
Kaymakam Çiftçi ile Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, çocuklara kıyafet dağıtımı yaptı, ardından da birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Polis başmüfettişi Sula, Diyarbakırlı çocukları sevindirdiPolis başmüfettişi Sula, Diyarbakırlı çocukları sevindirdiPolis başmüfettişi Sula, Diyarbakırlı çocukları sevindirdiPolis başmüfettişi Sula, Diyarbakırlı çocukları sevindirdi

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
Menderes Belediyesi ile Büyükşehir arasında gerginlikMenderes Belediyesi ile Büyükşehir arasında gerginlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.