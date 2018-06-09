Polis böyle yakaladı!

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde fuhuş yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bazı otel ve restoranlara baskın düzeledi.
11 KADIN GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 11 Türk vatandaşı kadın gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.
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