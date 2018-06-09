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Polis böyle yakaladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

Trabzon'da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları ileri sürülen 11 kadın gözaltına alındı. Kadınların otel ve iş yerlerinde erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi.

Polis böyle yakaladı!

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde fuhuş yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bazı otel ve restoranlara baskın düzeledi.

11 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 11 Türk vatandaşı kadın gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon fuhuş

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