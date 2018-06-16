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Polis çiftin gelin arabası, polis aracı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 17:33 | Son Güncelleme

ÇANKIRI İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Öztürk ve Ezgi Çalıkuşu Öztürk'ün düğününde İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracı gelin arabası yapıldı.

Polis çiftin gelin arabası, polis aracı oldu

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Öztürk ve Ezgi Çalıkuşu Öztürk'ün düğününde İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracı gelin arabası yapıldı. Polis çifti, düğün salonuna polis kalkanı altında girdi.
​Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü'nde görevli Ezgi Çalıkuşu Öztürk ile evlenen Güvenlik Şube'de görevli Mustafa Öztürk, düğün öncesi gerekli izinleri aldıktan sonra polis aracını gelin arabası olarak süsletti. Çift daha sonra şehir merkezinde tur attı. Polis aracını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Düğünün yapılacağı otele gelen çift salona, meslektaşlarının tuttuğu polis kalkanlarının altında girdi.
Polis memuru gelin Ezgi Çalıkuşu Öztürk, eşi Mustafa Öztürk ile polis okulunda tanıştıklarını ve evlenmeye karar verdiklerini söyledi. Öztürk, polis aracının gelin arabası yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, polislik mesleğini düğünlerinde de yaşattıklarını belirtti
Polis memuru olan damat Mustafa Öztürk de mesleklerini çok sevdikleri için gelin arabasını polis aracından yaptıklarını ifade etti. Gelin arabası için gerekli izinleri de aldıklarını vurgulayan Özürk, "Gelin arabasını polis arabası yapma fikrini gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyum. Emniyet Müdürümüz Sadettin Aksoy, şube müdürlerimiz ve meslektaşlarıma bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadıkları için de teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz" dedi
Kent merkezinde bir otelde yapılan düğüne İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, şube müdürleri, teşkilat mensupları, Çalıkuşu ve Öztürk aileleri ile yakınları katıldı.

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Polis çiftin gelin arabası, polis aracı olduPolis çiftin gelin arabası, polis aracı olduPolis çiftin gelin arabası, polis aracı olduPolis çiftin gelin arabası, polis aracı oldu

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