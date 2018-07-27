Polis damat, nişanlısını nikaha kelepçeyle getirdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan polis memuru İlkay Kayan ile öğretmen nişanlısı Gönül Özkalkan, nikah masasına bileklerindeki kelepçeyle oturdu.
Tarsus Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Kayan, nişanlısı Özkalkan ile nikah kıydırmak için Tarsus Belediyesinden randevu aldı.
Davetlilere sürpriz yapmak isteyen Kayan, nikah günü polis kelepçesi taktığı nişanlısıyla salona girdi. Çifti, arkadaşları ve yakınları alkışlarla karşıladı.
Nikah masasına oturduktan sonra kelepçelerini çıkartan çiftin nikahı kıyıldı.
Çiftin düğünlerinin ağustos ayında Denizli'de yapılacağı belirtildi.
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