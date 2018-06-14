BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı çiftin yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınlarını FETÖ bahanesiyle dolandıran şüpheli, gözaltına alındı.
Bir süre önce Semra Şelale'yi (60) telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan kişi, "FETÖ soruşturmaları ile ilgili arıyoruz kimlik numaralarınız kullanılarak altın alışverişi yapılmış. Evinizdeki altınların sahte olma durumu var. Bu yüzden göndereceğimiz 'polis Hakan'a altınları tek tek sayarak teslim edin. Biz onların gerçek mi sahte mi olduğunu tespit etmek için tahlile göndereceğiz. Evde arama yapılacak başka altın çıkarsa sorun yaşarsınız evinizin adresini tekrar bildirin teyit edelim." dedi.
Telefondaki görüşmenin ardından Semra ve Talih Şelale çifti evlerine gelen 26 yaşındaki şüpheli İ.D'ye 51 cumhuriyet altını, 3 yarım altın, 17 çeyrek altın, 9 bilezik, 2 küpe, 3 zincir ve 1 kolyeyi teslim etti. Altınları alan şüpheli, beyaz bir otomobil ile evden ayrıldı.
Talih Şelale, bir süre sonra durumun ne aşamada olduğunu öğrenmek için Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip yaşadıklarını anlatınca, polislerden dolandırıldığını öğrendi.
Bunun üzerine harekete geçen İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay saatine yakın zaman diliminde ilçeye giriş çıkış yapan tüm araçlar ile sürücüler üzerinde araştırma ve inceleme yaptı.
İnceleme sonucunda 34 plakalı beyaz bir otomobili takibe alan ekipler, söz konusu aracı Edremit'e bağlı Altınoluk Mahallesi'nde park halinde buldu.
Otomobilin yakınlarında bekleyen ekipler, zanlı İ.D'yi araca bineceği sırada gözaltına aldı. Zanlının üzeri ve otomobilinde yapılan aramada mağdur Şelale çiftinin ziynet eşyaları ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun ve ekipler tarafından evinde ziyaret edilen Şelale ailesine, dolandırılan altınları teslim edildi.
Altınlarına kavuşan Semra Şelale, "Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde bize böyle güzel bir haber verdiğiniz için size sonsuz teşekkür ediyoruz. Altınların bulunmasında emeği geçen tüm arkadaşlarınızdan Allah razı olsun. Bize çifte bayram yaşattınız." ifadelerini kullandı.
Turgut Çoşkun da tüm vatandaşların telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, para veya altın istemek amacıyla polis, asker, savcı unvanları kullanılarak kapıya gelen kişilere itibar edilmemesini istedi.
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