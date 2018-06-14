BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı çiftin yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınlarını FETÖ bahanesiyle dolandıran şüpheli, gözaltına alındı.

Bir süre önce Semra Şelale'yi (60) telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan kişi, "FETÖ soruşturmaları ile ilgili arıyoruz kimlik numaralarınız kullanılarak altın alışverişi yapılmış. Evinizdeki altınların sahte olma durumu var. Bu yüzden göndereceğimiz 'polis Hakan'a altınları tek tek sayarak teslim edin. Biz onların gerçek mi sahte mi olduğunu tespit etmek için tahlile göndereceğiz. Evde arama yapılacak başka altın çıkarsa sorun yaşarsınız evinizin adresini tekrar bildirin teyit edelim." dedi.

Telefondaki görüşmenin ardından Semra ve Talih Şelale çifti evlerine gelen 26 yaşındaki şüpheli İ.D'ye 51 cumhuriyet altını, 3 yarım altın, 17 çeyrek altın, 9 bilezik, 2 küpe, 3 zincir ve 1 kolyeyi teslim etti. Altınları alan şüpheli, beyaz bir otomobil ile evden ayrıldı.

Talih Şelale, bir süre sonra durumun ne aşamada olduğunu öğrenmek için Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip yaşadıklarını anlatınca, polislerden dolandırıldığını öğrendi.