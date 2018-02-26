Polis düğünü bastı! Ailenin elinden 'çocuk gelin'i kurtardı

Efetürk, F.B.'nin annesinin de küçük yaşta evlendiğini öğrendiklerini aktararak şöyle konuştu:

"Kentteki çocuk gelin vakalarına yaptığımız müdahalelerle çocuk gelinlere yönelik ihbarlar arttı. Bunu da bu konuda vatandaşlarda artan duyarlılığa bağlıyoruz. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda Alo 183’e gelen ihbarlarımız had safhada. Vatandaşlarımızdan çok güzel dönüşler alıyoruz. Kurtardığımız çocuğumuzu devlet koruması altına altık. Çocuğumuzun sağlık durumu iyi. Aile de pişman. Devletin bu şekilde yaptırımlarından haberleri olmadıklarını söylediler. Kızımızın annesi de erken yaşta evlenmiş bir anne, bu yüzden olaya normal bakıyorlar. Ama bunun normal olmadığını, çocuk gelin olmayacağını, yerinin okul olduğunu aileye anlattık. Onlar da pişman ama kızımız devletimizin korumasında, emin ellerde ve sağlık durumu da oldukça iyi. Vatandaşlarımızı bu tarz olaylara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımızı, devletin elinin uzanması gerektiğini düşündükleri her olayda ama özellikle çocuk gelinler ve şiddet olaylarında Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nı saat ve gün sınırlaması olmadan aramaya davet ediyorum. Bu sorunların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Görüldüğü üzere Alo 183 Sosyal Destek Hattı'na gelen her ihbar titizlikle değerlendiriliyor ve emniyet güçlerimizin de desteği ile çocuklarımızın hayatı kurtarılıyor"

DHA