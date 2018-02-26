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Polis düğünü bastı! Ailenin elinden 'çocuk gelin'i kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 15:40 | Son Güncelleme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde önceki akşam bir salonda yapılan düğünle, kendisinden 10 yaş büyük kuzeni ile evlendirilmeye çalışılırken polis tarafından kurtarılan 14 yaşındaki F.B., devlet koruması altına alındı. Aile fertleri serbest bırakılırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Şubat ayı içerisinde 4 'çocuk gelin' vakasının engellendiğini belirterek, "14 yaşında evlendirilmeye çalışan kız çocuğu F.B.'nin annesinin de küçük yaşta evlendiğini öğrendik" dedi.

Kızıltepe ilçesinde önceki akşam, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaşar köyünde yaşayan F.B.'nin, kuzeni İ.B. (24) ile evlendirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, olası bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla, Kızıltepe ilçesinde bir salondaki düğün sonrası kız çocuğunu alarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, '5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' doğrultusunda kızı ve damadı koruma altına almak için iki aile hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan aile fertleri, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Savcılığın koruma altına alınmasına karar verdiği kız çocuğu F.B., Aile ve Sosyal Politikalar Mardin İl Müdürlüğü'nün yurduna yerleştirildi. Ailesinin, kızın kemik yaşının büyük olduğu iddiası üzerine F.B., yaş tespiti için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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"KIZIN ANNESİ DE ERKEN YAŞTA EVLENMİŞ"

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, kent genelinde Şubat ayı içerisinde 4 'çocuk gelin' vakasının engellendiğini söyledi.

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Efetürk, F.B.'nin annesinin de küçük yaşta evlendiğini öğrendiklerini aktararak şöyle konuştu:

"Kentteki çocuk gelin vakalarına yaptığımız müdahalelerle çocuk gelinlere yönelik ihbarlar arttı. Bunu da bu konuda vatandaşlarda artan duyarlılığa bağlıyoruz. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda Alo 183’e gelen ihbarlarımız had safhada. Vatandaşlarımızdan çok güzel dönüşler alıyoruz. Kurtardığımız çocuğumuzu devlet koruması altına altık. Çocuğumuzun sağlık durumu iyi. Aile de pişman. Devletin bu şekilde yaptırımlarından haberleri olmadıklarını söylediler. Kızımızın annesi de erken yaşta evlenmiş bir anne, bu yüzden olaya normal bakıyorlar. Ama bunun normal olmadığını, çocuk gelin olmayacağını, yerinin okul olduğunu aileye anlattık. Onlar da pişman ama kızımız devletimizin korumasında, emin ellerde ve sağlık durumu da oldukça iyi. Vatandaşlarımızı bu tarz olaylara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımızı, devletin elinin uzanması gerektiğini düşündükleri her olayda ama özellikle çocuk gelinler ve şiddet olaylarında Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nı saat ve gün sınırlaması olmadan aramaya davet ediyorum. Bu sorunların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Görüldüğü üzere Alo 183 Sosyal Destek Hattı'na gelen her ihbar titizlikle değerlendiriliyor ve emniyet güçlerimizin de desteği ile çocuklarımızın hayatı kurtarılıyor"

DHA

Mardin'de 'çocuk gelin' operasyonuMardin'de 'çocuk gelin' operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
çocuk gelin mardin Kızıltepe aile ve sosyal politika bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
AKP diyorki yeni yasa teklifinde. Hani şu tecavüzcülere kimyasal hadım meselesinde; Maktul 12 yaşından küçük olursa o zaman kimsayasal hadım yapılsın istiyorlar. Anladınız mı şimdi niyetlerini. Hem kendileri ve benzeyenleri 12 yaşından büyük ile evlenebilecekler ve tecavüz edebilecekler hemde hadım olmayacaklar. Biliyorsunuz Diyanet bile 12 yaşından büyük çocuk ile evlenilebilir fetvası verdi. Kimse kusura bakmasın. Ama biz kendi elimizle çocuklarımızı ateşe atıyoruz AKP'ye verdiğimiz oylarla.
KIZ DA DÜNDEN RAZIDIR,EMİNİM...
kızın istikbalini yakmayın. o sakladığınız yerden kaçar ve doğru kocasına gider.zaten imam nikahı yapıldıysa zaten kocasıdır.ne yapar kaçar.ne yani israilde kaç yaşında evleniliyor baksanıza..biz de ise tayyip bey dedi diye bebe doğurmuyorlar. 40 yaştan sonra da tepniyor ama mafiş tabi. bu da türkiye nufusunun giderek yaşlanması ve yok olması demek. işte laikliğin,iş hayatının getirdiği bu.
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