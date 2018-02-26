Polis düğünü bastı! Ailenin elinden 'çocuk gelin'i kurtardı

Kızıltepe ilçesinde önceki akşam, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaşar köyünde yaşayan F.B.'nin, kuzeni İ.B. (24) ile evlendirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, olası bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla, Kızıltepe ilçesinde bir salondaki düğün sonrası kız çocuğunu alarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, '5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' doğrultusunda kızı ve damadı koruma altına almak için iki aile hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan aile fertleri, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Savcılığın koruma altına alınmasına karar verdiği kız çocuğu F.B., Aile ve Sosyal Politikalar Mardin İl Müdürlüğü'nün yurduna yerleştirildi. Ailesinin, kızın kemik yaşının büyük olduğu iddiası üzerine F.B., yaş tespiti için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
"KIZIN ANNESİ DE ERKEN YAŞTA EVLENMİŞ"
Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, kent genelinde Şubat ayı içerisinde 4 'çocuk gelin' vakasının engellendiğini söyledi.
Efetürk, F.B.'nin annesinin de küçük yaşta evlendiğini öğrendiklerini aktararak şöyle konuştu:
"Kentteki çocuk gelin vakalarına yaptığımız müdahalelerle çocuk gelinlere yönelik ihbarlar arttı. Bunu da bu konuda vatandaşlarda artan duyarlılığa bağlıyoruz. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda Alo 183’e gelen ihbarlarımız had safhada. Vatandaşlarımızdan çok güzel dönüşler alıyoruz. Kurtardığımız çocuğumuzu devlet koruması altına altık. Çocuğumuzun sağlık durumu iyi. Aile de pişman. Devletin bu şekilde yaptırımlarından haberleri olmadıklarını söylediler. Kızımızın annesi de erken yaşta evlenmiş bir anne, bu yüzden olaya normal bakıyorlar. Ama bunun normal olmadığını, çocuk gelin olmayacağını, yerinin okul olduğunu aileye anlattık. Onlar da pişman ama kızımız devletimizin korumasında, emin ellerde ve sağlık durumu da oldukça iyi. Vatandaşlarımızı bu tarz olaylara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımızı, devletin elinin uzanması gerektiğini düşündükleri her olayda ama özellikle çocuk gelinler ve şiddet olaylarında Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nı saat ve gün sınırlaması olmadan aramaya davet ediyorum. Bu sorunların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Görüldüğü üzere Alo 183 Sosyal Destek Hattı'na gelen her ihbar titizlikle değerlendiriliyor ve emniyet güçlerimizin de desteği ile çocuklarımızın hayatı kurtarılıyor"
DHA
Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi
Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?
Hastanede dehşet anları! Doktor acil serviste kurşun yağmuruna tuttu!
Sporu bırakıp cinsel içerikli filmlerde oynamaya başlamıştı, pistlere geri dönüyor
ABD 4 aydır bu olayı çözmeye çalışıyor
Nokia 8110 geri dönüyor
Sualtındaki gizemli dünya açığa çıkıyor
Sevgilisinin oğluna tecavüz edip öldürdü!
İş adamı ve eşinin Türkiye tatili kabusa döndü
Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı
Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama
AK Parti kongresinde ilginç görüntü! Başbakan Yıldırım'ın kıyafeti dikkat çekti!
Cinsel terapistten olay tavsiyeler
Okuyucu Yorumları 3 yorum