Polis eşlerinden anlamlı kermes

Polis Eşleri Derneği tarafından şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine yardım amaçlı Ankara’da düzenlenecek olan kermese İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Marmara Bölgesi Sultanbeyli Toplama Merkezinden 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Polis Eşleri Derneği, 81 ilin katılımıyla Ankara Altınpark’ta üniversitede okuyan şehit ve gazi çocuklarına yardım amaçlı kermes düzenlenecek. Ankara’da düzenlenecek olan kermese İstanbul’un 36 ilçesinde görev yapan polis eşleri de ve çok sayıda vatandaş yardım malzemesi toplayarak destek verdi. Elde edilen gelirlerin üniversitede okuyan şehit ve gazi çocuklarına bağışlanacağı kermese, yöresel ürünler, el emekleri, hediyelik eşyalar ve tekstil malzemeleri gibi çok sayıda farklı ürünler toplandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Marmara Bölgesi Sultanbeyli Toplama Merkezinde bir araya getirilen malzemeler 3 tıra yüklenerek Sultanbeyli’den yola çıktı. Anadolu’nun her yerinden gelecek olan malzemeler 17-22 Nisan tarihleri arasında Ankara Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi Anfa Salonunda ziyaretçilerine kapılarını açacak.