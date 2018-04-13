HABER

Polis eşlerinden anlamlı kermes

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:47 | Son Güncelleme

Polis Eşleri Derneği tarafından şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine yardım amaçlı Ankara’da düzenlenecek olan kermese İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Marmara Bölgesi Sultanbeyli Toplama Merkezinden 3 tır yardım malzemesi gönderildi.Polis Eşleri Derneği, 81 ilin katılımıyla Ankara Altınpark’ta üniversitede okuyan şehit ve gazi çocuklarına yardım amaçlı kermes düzenlenecek.

Polis Eşleri Derneği tarafından şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine yardım amaçlı Ankara’da düzenlenecek olan kermese İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Marmara Bölgesi Sultanbeyli Toplama Merkezinden 3 tır yardım malzemesi gönderildi.
Polis Eşleri Derneği, 81 ilin katılımıyla Ankara Altınpark’ta üniversitede okuyan şehit ve gazi çocuklarına yardım amaçlı kermes düzenlenecek. Ankara’da düzenlenecek olan kermese İstanbul’un 36 ilçesinde görev yapan polis eşleri de ve çok sayıda vatandaş yardım malzemesi toplayarak destek verdi. Elde edilen gelirlerin üniversitede okuyan şehit ve gazi çocuklarına bağışlanacağı kermese, yöresel ürünler, el emekleri, hediyelik eşyalar ve tekstil malzemeleri gibi çok sayıda farklı ürünler toplandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Marmara Bölgesi Sultanbeyli Toplama Merkezinde bir araya getirilen malzemeler 3 tıra yüklenerek Sultanbeyli’den yola çıktı. Anadolu’nun her yerinden gelecek olan malzemeler 17-22 Nisan tarihleri arasında Ankara Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi Anfa Salonunda ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Suriye krizinde son dakika gelişme!Suriye krizinde son dakika gelişme!
5 bin sözleşmeli öğretmen atanacak! İşte şartlar5 bin sözleşmeli öğretmen atanacak! İşte şartlar
Bakanlıktan flaş Suriye açıklamasıBakanlıktan flaş Suriye açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

Çılgın Sivaslılar Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'e pusu kuracak

Çılgın Sivaslılar Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'e pusu kuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.