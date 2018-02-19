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Polis gibi yolu kapatıp uygulama yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 19:14 | Son Güncelleme

Adapazarı’nda, polis gibi davranarak dubalarla kapattıkları yolda sözde uygulama yapan ve güvenlik kameralarınca görüntülenen 5 kişi, suçüstü yakalandı.

Polis gibi yolu kapatıp uygulama yaptılar

Olay, önceki gece, Adapazarı 15 Temmuz Bulvarı’nda meydana geldi.M.Ö., C.S., T.T., Ö.O. ve O.Ş. polis gibi davranarak trafik kontrol levhası ve dubalarla yolu kapatıp, uygulama yaptı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nde görevli polislerin kameralardan tespit ettikleri şüphelilere, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti. Sivil ve resmi polis araçlarıyla çevreleri sarılan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu belirlenen 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ö. ve C.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.T., Ö.O. ve O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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polis Adapazarı

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