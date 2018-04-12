Polis Haftası’nda Emniyet Teşkilatına büyük destek

Altındağ Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yıldönümü dolayısıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve İlçe Jandarma Komutanlığına araç hediye etti. İlçede görev yapan emniyet güçlerine her zaman destek olan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bu davranışıyla emniyet teşkilatını memnun etti.

3 aracın anahtar teslim töreni Başkan Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Araçları Altındağ İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran ve Altındağ İlçe Jandarma Karakol Komutanı Ömer Tuncay teslim aldı.

Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsünde yapılan anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, araçların sıfır kilometre olduğuna dikkat çekerek, araçlardan ikisinin Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne, birinin de Altındağ İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına verildiğini söyledi. Başkan Tiryaki, yerinde ve zamanında atılan adımlarla bu tür yardımların her zaman yapılabileceğini vurguladı.

Altındağ Belediyesinde bir tane bile kiralık araç bulunmadığını hatırlatan Başkan Tiryaki, "İhtiyacımız olan tüm araçları satın alabilecek güçteyiz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıyoruz. Hiç eski araç kullanmadığımız gibi bu çatı altındaki tüm araçlar Altındağ Belediyesine ait polis teşkilatımızın kuruluş yıldönümünde ilçemizde görev yapan emniyet güçlerimize de bir jest yapmak istedik. Kendilerine 3 adet araç hediye ettik. Verdiğimiz bu araçların ilçenin asayişini ve güvenliğinin sağlanmasında çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yıldönümünü canı gönülden kutluyor, yeni araçların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.