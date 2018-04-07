Polis Hatıra Ormanı projesiyle 400 fidan toprakla buluştu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Hatıra Ormanı Projesi ile 400 fidanı toprakla buluşturdu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Emniyet Amirliği Bayrak Sevgisi Projesi kapsamında, Kaymakam Hakan Keskin öncülüğünde ilçeye bağlı kamu kurumunda görevli personel ve öğrencilerin katılımı ile Yeşilbağlar Mahallesi Harman Mevkiinde bulunan tepede oluşturulan Türk bayrağının bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı.
Ayrıca Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıldönümü çerçevesinde Saimbeyli İlçe Orman İşletmesi’nin katkıları ile “Polis Hatıra Ormanı Projesi” kapsamında 400 fidan dikimi gerçekleştirildi.
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