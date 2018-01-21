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Polis, HDP'lilerin açıklamasına izin vermedi

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 16:57 | Son Güncelleme 32 dakika önce

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto için açıklama yapmak isteyen HDP ve DBP'lilere polis izin vermedi. HDP il başkanlığı girişinde yapılmak istenen açıklamaya polis izin vermezken, polis ile partililer arasında kısa süreli gerginlik oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün Suriye'nin Afrin kentindeki PKK/YPG hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nı Diyarbakır'da protesto etmek için HDP İl Başkanlığı'na gelen HDP Milletvekili Ziya Pir, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan ile DTK Eş Genel Başkanı Leyla Birlik ile bazı partililer, il binası önünde açıklama yapmak istedi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruba dışarıda açıklama yapamayacaklarını bildirdi. Dışarıda açıklama yapmakta ısrar eden eden HDP Milletvekili Ziya Pir, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan'ın da bulunduğu grubu, çevik kuvvet ekipleri, bina girişinde oluşturdukları çemberle dışarıya çıkmasını engellemesiyle kısa süreli gerginlik oldu.

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