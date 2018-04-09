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Polis hem teröristle hem de terörü ortaya çıkaran şartlarla mücadele ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:37 | Son Güncelleme

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teröristlerle mücadelenin yanı sıra, terörü ortaya çıkartacak sosyal ve ekonomik koşulları da ortadan kaldırmak için dezavantajlı ailelerin çocuklarına gezi imkanı sağlıyor.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri sosyal ve kültürel projeler kapsamında sosyoekonomik açıdan zayıf olan bölgelerde yaşayan 14-18 yaş grubuna yönelik ’Komşuda ne var?’ projesi başlattı.Proje kapsamında, ekonomik ve sosyal faktörler nedeniyle yaşadığı mahallenin ya da çevrenin dışına çıkamamış, farklı kültürlerle etkileşim halinde olamamış öğrencilerin farklı kültür ve fikirlerin farkına varması ve o kültürlere saygı duyması amacıyla belirlenen 40 öğrenciyi Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay’a götürerek gezi programı düzenledi.19 Mayıs Anadolu Lisesi ile Atatürk Mustafa Tuncel Anadolu Lisesi’nden seçilen öğrenciler ilk olarak Gaziantep’te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi’ni gezdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teröristlerle mücadelenin yanı sıra, terörü ortaya çıkartacak sosyal ve ekonomik koşulları da ortadan kaldırmak için dezavantajlı ailelerin çocuklarına gezi imkanı sağlıyor.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri sosyal ve kültürel projeler kapsamında sosyoekonomik açıdan zayıf olan bölgelerde yaşayan 14-18 yaş grubuna yönelik ’Komşuda ne var?’ projesi başlattı.
Proje kapsamında, ekonomik ve sosyal faktörler nedeniyle yaşadığı mahallenin ya da çevrenin dışına çıkamamış, farklı kültürlerle etkileşim halinde olamamış öğrencilerin farklı kültür ve fikirlerin farkına varması ve o kültürlere saygı duyması amacıyla belirlenen 40 öğrenciyi Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay’a götürerek gezi programı düzenledi.
19 Mayıs Anadolu Lisesi ile Atatürk Mustafa Tuncel Anadolu Lisesi’nden seçilen öğrenciler ilk olarak Gaziantep’te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi’ni gezdi. Öğrenciler daha sonra rehberler eşliğinde hayvanat bahçesi, Gaziantep Çarşısı ve kalesini gezerek, tarihi doku ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Proje sayesinde çeşitli sebeplerden dolayı yaşadıkları toplumda sosyolojik sorunlarla karşılaşan, çevresine açılamayan, kapalı toplum psikolojisiyle büyüyen öğrencilerin farklı kültürleri tanıyarak farklı düşüncede insanların olduğunun öğrenilmesi, yaşadıkları sosyal çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olunması, bireye yaşadığı toplumda değerlilik ve ait olma duygusunun kazandırılmasının amaçlandığı bildirildi.

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