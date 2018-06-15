Polis, hırsızı 5 bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek yakaladı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde piyasa değeri 500 bin lira olan bakır kablo ve kamyon çalan hırsızı polis ekipleri 5 bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek yakaladı.
Hırsızlık olayı 10 Haziran gecesi Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesinde meydana geldi. Polis gece yarısı bir kamyon ve 12 ton ağırlığında piyasa değeri 500 bin lira olan bakır kablo çalındığı ihbarı aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızı yakalamak için 7 kişilik özel bir ekip kurdu. İlçedeki 1280 güvenlik kamerasından 5 bin saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, görüntülerde izledikleri akaryakıt istasyonundan bidonla mazot alan bir kişiyi takibe aldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu bir hırsız ile kamyon ve bakır kablolaları satın alan hurdacılar suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan N.L., C.Ç. ve L.Ç. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı. C.Ç. ve L.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan N.L. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Güvenlik kamerasından görüntüler
Zanlının adliyeden çıkarılması
Zanlının yakınlarının tepki göstermesi
Haber-Kamera:Hasan POLAT / KAHRAMANKAZAN (Ankara),(DHA)
PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!
Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
Avusturya'da Halk Partisi'nden okullarda oruç tutma yasağı teklifi!
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum