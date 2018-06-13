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 POLİS İLE BABA OĞULUN KAVGASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:38 | Son Güncelleme

- TELEFONLA ÇEKİM YAPAN KİŞİYE BİBER GAZLI MÜDAHALE Haber: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Ankara'da maddi hasarlı trafik kazasına gelen polis ile bir sürücü arasında tartışma çıktı.

- TELEFONLA ÇEKİM YAPAN KİŞİYE BİBER GAZLI MÜDAHALE

Haber: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Ankara'da maddi hasarlı trafik kazasına gelen polis ile bir sürücü arasında tartışma çıktı. İtişmeler sırasında bir polis, sürücüye tokat atınca ortalık karıştı.
Gölbaşı Cumhuriyet Caddesi'ndeki olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Nuh Kaymak kullandığı iş makinesi ile önündeki belediye otobüsüne çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası gelen polis, anlaşamayan tarafları polis merkezine götürmek istedi. İftar saatinin yaklaştığını söyleyen ve polis merkezine gitmek istemeyen Nuh Kaymak ve polisler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir polis memuru Nuh Kaymak'a tokat attı. Tartışmada orada bulunan ve babasının tokat yediğini gören Ahmet Yesevi Kaymak da vurdu. Bir anda ortalık karıştı. Nuh Kaymak ve oğlu Ahmet Yesevi Kaymak gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Darp raporu alan baba oğul polislerden şikayetçi oldu. Polisler de Nuh Kaymak ve oğlu Ahmet Yesevi Kaymak'dan şikayetçi oldu. Kavga anı çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi. Polis görüntü çeken kişiye de biber gazı sıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Polis ve Nuh Kaymak'ın tartışması
-Polisin Nuh Kaymak'a tokat atması
-Ahmet Yesevi Kaymak'ın babasına vuran polise tokat atması
-Çıkan arbede
-Polisin tarafları gözaltına almaya çalışması

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