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Polis inceleme yaparken iş yerini kurşun yağmuruna tuttular

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 04:13 | Son Güncelleme

Adana’da iş yerini kalaşnikof ile kurşunlayan zanlılar polis ekiplerinin incelemesi sırasında iş yerini tekrar kurşunlayıp kaçmaya başladı. Şahısların peşine düşen polis ekipleri kovalamaca sonucunda 12 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi 13206 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup otomobilli şahıslar, Bahçelievler caddesinde bulunan Turan D.’ye ait iş yerini kalaşnikof ile kurşuna dizip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

"POLİS İNCELEME YAPTIĞI SIRADA KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR"

Olay yerine inceleme polisleri, kurşunlanan iş yerinde inceleme yaptığı sırada, şahıslar tekrardan 2 otomobil gelip kalaşnikof ile iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda şans eseri polislere kurşun isabet etmezken, şahıslarla kıyasıya kovalama başladı. Motorize ve zırhlı yunus timleri ile asayiş ekipleri 2 otomobili kıskıvrak yakaladı. Şahıslar araçlardan inip inşaat alanında kaçmaya çalıştı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ancak polis ekipleri şahısları saklandıkları yerde yakalarken, iki zanlı ise bir otomobilin altında saklanırken yakalandı. Toplam 12 kişi gözaltına alınırken, zanlıların birinin üzerinde 4 tane kalaşnikof (AK-47) mermisi çıktı.

Polis ekipleri olayda kullanılan 34 ADD 347 plakalı ve plakası sökülen iki otomobili polis merkezine götürdü. Plakası sökülen otomobilde 3 tane kalaşnikof (AK-47) kovanı bulundu. Gözaltına alınan zanlılar ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gene adana gene adana saka gibi arkadaş içme suyunda mi birşey var
milletin gözü dönmüş kimsenin kimseye tahammülü kalmamış yazık Allah islah etsin böylelerini
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