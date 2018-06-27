Polis inceleme yaparken iş yerini kurşun yağmuruna tuttular

Olay, Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi 13206 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup otomobilli şahıslar, Bahçelievler caddesinde bulunan Turan D.’ye ait iş yerini kalaşnikof ile kurşuna dizip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine inceleme polisleri, kurşunlanan iş yerinde inceleme yaptığı sırada, şahıslar tekrardan 2 otomobil gelip kalaşnikof ile iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda şans eseri polislere kurşun isabet etmezken, şahıslarla kıyasıya kovalama başladı. Motorize ve zırhlı yunus timleri ile asayiş ekipleri 2 otomobili kıskıvrak yakaladı. Şahıslar araçlardan inip inşaat alanında kaçmaya çalıştı.
Ancak polis ekipleri şahısları saklandıkları yerde yakalarken, iki zanlı ise bir otomobilin altında saklanırken yakalandı. Toplam 12 kişi gözaltına alınırken, zanlıların birinin üzerinde 4 tane kalaşnikof (AK-47) mermisi çıktı.
Polis ekipleri olayda kullanılan 34 ADD 347 plakalı ve plakası sökülen iki otomobili polis merkezine götürdü. Plakası sökülen otomobilde 3 tane kalaşnikof (AK-47) kovanı bulundu. Gözaltına alınan zanlılar ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!
Kocaeli'de linç girişimi! Çocuklara istismarda bulunduğu iddia şahsı mahallelinin elinden alamadılar!
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!
Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama
Hindistan'da kan donduran olay! Sahte whatsapp mesajları nedeniyle vahşice öldürüldüler!
AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
Gören şaşıp kaldı! Çantasına elini attı ve...
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
Okuyucu Yorumları 2 yorum