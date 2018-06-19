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Polis işsiz 25 genci meslek sahibi yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 11:50 | Son Güncelleme

KAYSERİ Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında, halk eğitim merkeziyle birlikte açılan ev tekstili kursunda işsiz 25 gence eğitim verilmeye başlandı.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında, halk eğitim merkeziyle birlikte açılan ev tekstili kursunda işsiz 25 gence eğitim verilmeye başlandı. Polisler, ellerine iğne iplik alarak kursiyerlere dikiş eğitimi verdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, ÇOGEP kapsamında, 'Genç bakışlar, mutlu yüzler' projesiyle 18-26 yaş grubu arasında işsiz gençlere yönelik ev tekstili düz dikiş makinecilik kursu düzenlendi. İşkur ve Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi tarafından yürütülen projede, işsiz 25 genç, kursa dahili edilerek teorik ve pratik eğitim verilmeye başlandı. Zaman zaman toplum destekli erkek ve kadın polislerin bizzat katıldığı kursun çok yararlı olduğunu söyleyen kursiyer Sibel Özlü (23), "Buraya gelmeden önce ev kızıydım. İş hayatına katılmak ve arkadaş bulmak için polislerin de katkı sunduğu bu kursa katıldım. Dikiş dikmeyi, dikiş ve overlok makinesi kullanmayı öğrendim. Katkı sunanlara çok teşekkür ederim" dedi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Eroğlu ise "ÇOGEP, 'Genç Bakışlar, Mutlu Yüzler' projesi kapsamında proje ortaklarımız İŞKUR ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi ile birlikte mahallerde belirlediğimiz iş hayatına katılmak isteyen gençlerin iş sahibi olması için bu projeyi gerçekleştirdik" dedi.

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