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Polis, kayıp cüzdanın sahibini indirim kartından buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

ANTALYA tatilinde cüzdanını kaybeden Azeri Elnur Seydiyev (36), ülkesine dönmek için borç toplamaya başladığı sırada sevindirici haberi aldı.

Polis, kayıp cüzdanın sahibini indirim kartından buldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA tatilinde cüzdanını kaybeden Azeri Elnur Seydiyev (36), ülkesine dönmek için borç toplamaya başladığı sırada sevindirici haberi aldı. Polis, cüzdanında hiçbir iletişim numarası bulunmayan Seydiyev'e, bir kıyafet markasının indirim kartından ulaştı.
Antalya'da tramvaya binen bir vatandaş, erkek cüzdanı buldu. Cüzdanı kontrol eden vatandaş, 800 dolar, 925 Türk Lirası, 15 Rus Rublesi ve Azerbaycan uyruklu Elnur Seydiyev'e ait kimliği gördü. Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi'ne giden vatandaş, tutanak karşılığı cüzdanı polise teslim etti. Polis herhangi bir iletişim numarası bulamayınca cüzdanın sahibinin bir polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunmasını beklemeye başladı.
POLİS MEMURUNUN ÇABASI SORUNU ÇÖZDÜ
Saatler geçmesine rağmen başvuran olmaması üzerine Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Mustafa Sayın, cüzdanın sahibine ulaşmak istedi. Bir kıyafet markasının indirim kartını cüzdanda bulan Sayın, mağazayla iletişime geçti. Kart numarasını verip Elnur Seydiyev'e ulaşabilecekleri bir iletişim numarası isteyen polis memurunun çabası olumlu sonuç verdi. Verilen cep telefonu numarasını arayan Sayın, cüzdanın kendilerinde olduğunu söyleyip, Elnur Seydiyev'in polis merkezini kolayca bulabilmesi için de cep telefonuna konum bilgisi gönderdi.
PARASI KAYBOLUNCA BORÇ PARA İSTEMEYE BAŞLAMIŞ
Kısa sürede polis merkezine gelerek cüzdanını teslim alan Elnur Seydiyev, Türk milletinin yardımseverliğine bir kere daha şahit olmaktan memnun olduğunu söyledi. Cüzdanını ve tatil için ayırdığı parayı kaybettiği için büyük üzüntü duyduğunu anlatan Seydiyev, “Cüzdanımın kaybolduğunu anlayınca bulunmayacağını düşünerek çok üzüldüm. Memleketime dönebilmek için arkadaşlarımdan borç istemeye başlamıştım. Polisten gelen telefonla çok mutlu oldum" dedi.

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Polis, kayıp cüzdanın sahibini indirim kartından buldu

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