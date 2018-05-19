POLİS MEHTERAN BİRLİĞİ TAKSİM'DE KONSER VERDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle polis mehteran takımı Taksim Meydanı'nda konser verdi. Vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösterdiği konsere ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Yaklaşık yarım saat süren konser alkışlarla son buldu.

Görüntü Dökümü:

-Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde konser veren polis mehteran takımı

-Konseri izleyenler

-Bir siyahinin elindeki Türk bayrağı ile tempo tutması

-Genel ve detay görüntüler

