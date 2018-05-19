Polis Mehteran Birliği Taksim'de konser verdi

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle polis mehteran takımı Taksim Meydanı'nda konser verdi. Vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösterdiği konsere ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Yaklaşık yarım saat süren konser alkışlarla son buldu.
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