Polis memurları ne yapacağını şaşırdı! X-ray cihazından geçerken fark edildi

İHA'nın haberine göre, adliyenin giriş kapısında bulunan X-ray cihazından geçmeye çalışan bir kedi vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Cihazın kenarına oturan ve dakikalarca cihaza karşı direnen kedi, X-raydan geçerken polis memurlarınca fark edildi. Polis memurları cihazı durdurup kedinin çıkmasını beklerken, yaramaz kedi yeniden cihazın kenarına oturarak oyun oynamaya devam etti. Bu sırada yaşananları cep telefonu ile çeken vatandaşlar kediye büyük ilgi gösterdi.
(İHA)
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