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Polis memuru, beyin tümöründen öldü

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 16:15 | Son Güncelleme 44 dakika önce

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Altuntaş (43), 2 yıldır tedavi gördüğü beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitirdi. Altuntaş'ın cenazesi, Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 12 yıldır görev yapan ve 2015'ten bu yana malign beyin tümörüyle mücadele eden polis memuru Hüseyin Altuntaş, tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bu sabah kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası Altuntaş için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, eşi Ebru Altuntaş ve kızı Busenur Altuntaş, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, sahil güvenlik ile jandarma görevlileri ve Altuntaş'ın mesai arkadaşları katıldı. Altuntaş için saygı duruşunda bulunulması ardından dua edildi. Dua ardından arkadaşlarından helallik istenen Altuntaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omzunda cenaze aracına bindirildi. Milas Bodrum Havaalanı'na götürülen cenazenin, uçakla memleketi Gaziantep'e gönderileceği ve orada toprağa verileceği belirtildi.

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