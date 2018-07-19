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Polis memuru evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 04:13 | Son Güncelleme

Polis memuru evinde ölü bulundu

Adana'da bir kadın polis memuru evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, özel harekat polisi A.A, Beyazevler Mahallesi'ndeki evine geldiğinde eşi 29 yaşındaki polis memuru Ayşe A'nın başından tabancayla vurulmuş olduğunu gördü.

A.A'nın durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen görevliler, yaptıkları kontrollerde Ayşe A'nın öldüğünü belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğünün silah ruhsatıyla ilgili biriminde çalıştığı belirtilen kadın polisin cesedi daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, çiftin 15 gün önce evlendikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Beyazevler çukurova ilçesi Polis memuru

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