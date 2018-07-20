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Polis memuru kazada ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:41 | Son Güncelleme

Polis memuru kazada ağır yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesindeki trafik kazasında bir polis memuru ağır yaralandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Barbaros Fatih Kılınç (1994) yönetimindeki 42 UZ 450 plakalı özel otomobil, Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi Han mezrası mevkisinde şarampole devrildi.

Araçta sıkışan Kılınç, İmranlı Acil Arama Kurtarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kılınç, İmranlı İlçe Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kılınç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Polis memuru yaralandı Sivas trafik kazası

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