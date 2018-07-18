MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis memuru Yasin Göktaş ile Simge Kahraman, nikah törenlerinde hayatlarını, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar tarafından takılan "kelepçeyle birleştirdi."
İlçede polis olarak görev yapan Yasin Göktaş, Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda öğretmen Simge Kahraman ile dünyaevine girdi.
Genç çiftin nikah şahitliğini, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar ve Göktaş’ın mesai arkadaşları yaptı.
Kıyılan nikahın ardından evlilik cüzdanını Simge Kahraman’a veren Parıldar, genç çifte mutluluklar dileyip bir ömür boyu birbirlerine bağlı kalmaları için çiftin bileklerini plastik kelepçeyle birleştirdi.
Ellerinde kelepçe ile fotoğraf çektiren gelin ve damat, çok mutlu olduklarını ifade etti.
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