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Polis memuruna altın düdük

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 20:31 | Son Güncelleme

Sinop’ta Polis Haftası sebebiyle, 10 yıldır aynı kavşakta trafik akışını sağlayan bir polis memuruna altın düdük hediye edildi.Sinop’ta 10 yıldır trafik ışıklarının olmadığı Adliye Kavşağı’nda görev yapan polis Halis Arslan’a Polis Haftası münasebetiyle15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel tarafından “altın düdük” hediye edildi.

Polis memuruna altın düdük

Sinop’ta Polis Haftası sebebiyle, 10 yıldır aynı kavşakta trafik akışını sağlayan bir polis memuruna altın düdük hediye edildi.
Sinop’ta 10 yıldır trafik ışıklarının olmadığı Adliye Kavşağı’nda görev yapan polis Halis Arslan’a Polis Haftası münasebetiyle15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel tarafından “altın düdük” hediye edildi. 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel yaptığı açıklamada, “Kendisi yaklaşık 10 yıldır Sinop’ta Sinopluların Hükümet Meydanı olarak bildiği Valilik Kavşağı’nda bir bankaya kadar olan bir sınır içerisinde görev yapıyor. Ondan önce de Sakarya Caddesi boyunca görev yapıyordu. Halis Arslan Sinop’un büyük sevgisini kazanan arkadaşımız. Ben onunla ilgili bir şey paylaşmak istiyorum; görev sahası içerisinde kimsenin uzattığı şeyi almayan bir arkadaşımız. Bunun adı rüşvet değil, bir bardak çay bile olsa geri çeviren bir arkadaşımız. Böyle bir arkadaşımızı görmemezlikten gelemezdik. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti olarak Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünde çok önemli bir şahsiyet olarak gördüğümüz Halis Aslan’ın Polis Haftası’nı protokol ve Sinop halkının huzurunda kutlamak istedik. Kendisine yaptığı görev sebebiyle teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.
Sinop’ta Hükümet Kavşağı’nda görev yapan Halis Arslan aldığı hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, “Bütün Sinop halkına özellikle 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve tüm gazeteci arkadaşlarımın hepsine teker teker şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra daha faydalı, daha gayretli, daha çalışkan, daha özverili insanlarımıza daha çok yardımcı olmak için elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim. Bu ödülün anlamı çok büyük, bu ödülün anlamı bende çok çok büyük hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Polis memuruna altın düdük

Polis memuruna altın düdük

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