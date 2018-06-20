Polis memuruna eşe eziyetten para cezası

Adana'da eşine başına silah dayayarak eziyet ettiği ve tehditlerde bulunduğu, oğluna da kötü muamele ettiği iddiasıyla yargılanan polise, 3 bin lira para cezası verilmesine hükmedildi.
Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu polis memuru A.K, eşi E.K. ve babasından kötü muamele gördüğü öne sürülen çocuk ile tarafların avukatları katıldı.
Sanık A.K, savunmasında, eşinin çok kıskanç olduğunu ileri sürdü. "Bir kadınla görüşmüşlüğüm oldu, bu benim en büyük hatamdı. Kendisinden ayrıldım." diyen A.K, "Görev icabı bazen 2 gün eve gelmediğim oluyordu. Eşimin kıskançlığı devam etti. Bu yüzden beni şikayet ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Eşinin kafasına silah dayamadığını öne süren A.K, darp iddialarını da kabul etmedi.
E.K. ise eşinden şikayetçi olmadığını belirtti. Eşiyle sözlü tartışmaları olduğunu dile getiren E.K, "Olay günü silahı komodinden düşünce, eşimin silahı alıp bana zarar vereceğini düşünüp balkona kaçtım. Ayağım kayıp yere düştüm. O sinirle adliyeye şikayet dilekçesi verdim." diye konuştu.
Mahkeme hakimi, sanık polis memuru A.K'yi "eziyet" suçundan 3 bin lira adli para cezasına mahkum ederek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. "Silahla tehdit, kötü muamele" suçlarından ise beraatine karar verilen sanığın tahliyesi kararlaştırıldı.
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