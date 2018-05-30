Polis memuruna küfür ve darp iddiası

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan "AK Parti Gençlik Kolları Başkanının polis memuruna tokat attığı" görüntülerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, "AK Parti Gençlik Kolları Başkanı polise tokat attı" etiketiyle sosyal medyada paylaşılan görüntünün 9 Mart'ta Bağcılar'da hatalı park yapan araç sürücüsünün, çekmesi için uyaran polis memuruna küfür edip tokat atmasına ilişkin olayın görüntüsü olduğu ancak, şüphelinin AK Parti'yle bir bağının olmadığı, şüpheli hakkında başlatılan yasal işlemin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı çekicide görevli polis memuru Aşkın Sevindik ile çekici şoförü Murat Kalan'ın 9 Mart'ta Barbaros Mahallesi 169. Sokak'ta tıkanan trafiği açmak için yolda düzensiz park halindeki araçları çektiği esnada 34 YM 23 plaka aracın yolu trafiğe kapatması üzerine araç sürücüsü İslam Bağdaş'ı uyararak yolu açmasını istemiş, Bağdaş ve babası, tüm uyarılara rağmen yolu açmayarak görevli memura hakaretlerde bulunmuş, akabinde park halinde bulunan başka bir aracın sağ aynasına yumruk atıp araca zarar vermiş, sonrasında görevli polis memuruna tokat atarak görevini yapmasını engellemiştir. İki şahıs hakkında olayın ardından Güneşli Polis Merkezi Amirliğinde işlem yapılmıştır. Sosyal medyada 'AK Parti Gençlik Kolları Başkanı polise tokat attı' etiketi altında paylaşılan olay anına ilişkin görüntü gerçek dışı olup, söz konusu kişinin AK Parti ile bir ilgisi bulunmamaktadır."

Şüphelilerle ilgili başlatılan yasal işlemin sürdüğü öğrenildi.

