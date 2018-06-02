Polis memuruna küfür ve darp iddiası

İSTANBUL (AA) - AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem, saldırıya uğradığı görüntüler sosyal medyada yer alan polis memuru Aşkın Sevindik'i ziyaret etti.
Erdem ve AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları üyeleri, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Burada Sevindik ile görüşen Erdem ve üyeler, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Polis memuru Aşkın Sevindik de Sinan Erdem Arslan'ın olayla alakasının olmadığını, kendisini darbetmeye kalkan şüpheli ve ona yardım eden babası hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, konuya ilişkin adli sürecin devam ettiğini söyledi.
Olayın yaklaşık üç ay önce meydana geldiğini aktaran Sevindik, polis memuru olması dolayısıyla olay anında serinkanlı hareket ederek görevini yaptığını vurguladı.
Sinan Erdem Arslan da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, polis memuruna yönelik ahlaksız saldırıyı kınadıklarını ifade etti.
Olayla alakası olmadığı halde iftiraya maruz kaldığını ve bir kısım çevreler tarafından polis memuruna saldıranın kendisi olduğu yalanının söylendiğini aktaran Arslan, sosyal medyada kendisine iftira atan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu anımsattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan 30 Mayıs'ta konuya ilişkin yapılan açıklamada, "AK Parti Gençlik Kolları Başkanı polise tokat attı" etiketiyle sosyal medyada paylaşılan görüntünün 9 Mart'ta Bağcılar'da hatalı park yapan araç sürücüsünün, çekmesi için uyaran polis memuruna küfür edip tokat atmasına ilişkin olayın görüntüsü olduğu ancak şüphelinin AK Parti'yle bir bağının olmadığı, şüpheli hakkında başlatılan yasal işlemin sürdüğü ifade edilmişti.
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