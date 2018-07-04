Polis merkezinde büyük şok! Nezarethanede böyle bulundu

Olay, pazar gecesi Birecik'teki Fırat Polis Merkezi'nde meydana geldi. Eşi Gülşen A.'nın dövüp bacağını kırdığı gerekçesiyle yakalanıp, gözaltına alınan Abdulkadir A., polis merkezindeki nezarethanede demir parmaklıklara asılı bulundu. Polislerin son anda fark ettiği Abdulkadir A., boynundaki ip çıkarılarak ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Battaniye kenarlarını sökerek yaptığı ipi boynunu geçirip intihara kalkıştığı öne sürülen Abdulkadir A., sevk edildiği Şanlıurfa'da, hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Otopsisinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Abdulkadir A.'nın cenazesi Birecik'e götürülerek defnedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DHA

