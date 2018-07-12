Polis motosikletine çarptıktan sonra kaçan zanlılar yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken motorlu polis ekibine otomobille çarpan iki zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, üzerinde iki polisin bulunduğu motosiklete çarptıktan sonra kaçtı.

Polis ekipleri takip ettikleri otomobili Sakarya Mahallesi'nde durdurdu.

Araç içerisindeki 2 zanlıyı gözaltına alan ekipler, otomobilde yaptıkları incelemede araç plakasının 27 L 2669 olduğunu ancak yapılan müdahaleyle sondaki 9 rakamının 8'e çevrildiğini tespit etti.

Öte yandan, motosikletli polislerin yara almadan atlattığı çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

