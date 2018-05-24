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Polis okullarında "sağlık raporu" düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 07:28 | Son Güncelleme

PAEM, POMEM, PMYO yönetmeliklerinde yapılan değişiklikle sağlık kurulu raporu olumsuz olan adaylar, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde "bir defaya mahsus olmak üzere" devlet hastanelerinden alacakları "sağlık durumunun düzeldiğine" ilişkin rapor ile başvurmaları halinde, sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere tekrar hastaneye sevk edilecek - Yeniden alınan sağlık kurulu raporunun incelenmesi sonucu hakkında "öğrenci adayı olur" kararı verilenler, gerekli nitelikleri taşıyor olmaları halinde ilk başlatılacak eğitim öğretim dönemi için söz konusu okulların eğitim planlamalarına dahil edilecek

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) yönetmeliklerinde yapılan değişiklikle daha önce sağlık kurulu raporu olumsuz olan adayların, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde "sağlık durumunun düzeldiğine" ilişkin rapor almaları halinde "bir defaya mahsus olmak üzere" yeniden sağlık kurulu raporu almak üzere hastaneye sevk işlemleri gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan "Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile sağlık raporuna ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, sağlık kurulu raporu olumsuz olan adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları "sağlık durumunun düzeldiğine" ilişkin sağlık kurulu raporu ile ilgili polis okuluna başvurması halinde, tekrar sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilecek.

Yeniden alınan sağlık kurulu raporunun adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucu, hakkında "öğrenci adayı olur" kararı verilenler, gerekli şartları taşıyor olmaları halinde ilk başlatılacak eğitim öğretim dönemi için söz konusu okulların eğitim planlamalarına alınacak.

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