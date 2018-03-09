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Polis Okulunda Azeri ve Türk vekilden Afrin’e selam

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 20:49 | Son Güncelleme

Erzurum’da Polis Meslek Yüksek Okulunu ziyaret eden Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva ve AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, çektikleri videoyla Afrin’deki Mehmetçiğe selam gönderdi.Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun ve Azerbaycan’ın kuruluşunun 100.

Polis Okulunda Azeri ve Türk vekilden Afrin’e selam

Erzurum’da Polis Meslek Yüksek Okulunu ziyaret eden Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva ve AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, çektikleri videoyla Afrin’deki Mehmetçiğe selam gönderdi.
Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun ve Azerbaycan’ın kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle Erzurum’a gelen Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, Polis Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti.
Ziyaret sonrasında Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva ve AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, çektikleri videoyla Afrin’deki Mehmetçiğe selam gönderdi.

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