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Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 19:49 | Son Güncelleme

Samsun’da bir süre önce tepe lambası sökülen maket polis aracı bu kez de saldırıya uğradı. Tepe lambası kırılan ve bazı parçaları alınan maket polis aracı, çekiciyle başka yere taşındı.

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Samsun’da 27 Mart tarihinde meydana gelen olayda, bazı şüpheliler tarafından İlkadım ve Canik ilçelerinde bulunan iki ayrı maket polis aracının tepe lambaları çalındı.

Olaydan 11 gün sonra ise yine İlkadım ilçesi Badırlı Çevre Yolu’nda maket polis araçlarını hedef alan kimliği belirsiz kişiler, maketlerdeki tepe lambalarına zarar verdi.

ÇEKİCİYE YÜKLENİP BAŞKA YERE TAŞINDI

Vatandaş tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polisler, maketin tepe lambalarının kırılarak zarar verildiğini ve bazı parçalarının olmadığını tespit etti. Aynı maket aracına ikinci kez zarar verilmesi nedeniyle çareyi maketi buradan kaldırmakta buldu.

Maket polis aracı bulunduğu yerden sökülerek, çekici yardımıyla başka bir noktaya taşındı. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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Samsun ilkadım polis Maket taşındı

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