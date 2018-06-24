HABER

Polis seçim güvenliğini saniye saniye takip etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinde, 81 ildeki güvenlik kamerası görüntüleri ve seçim güvenliğiyle ilgili veriler anlık değerlendirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinde, 81 ildeki güvenlik kamerası görüntüleri ve seçim güvenliğiyle ilgili veriler yakından takip edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde oluşturulan Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinde, yurt genelinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin huzur ve güven içinde yapılması için yoğun çaba gösterildi.

Kavşaklar, önemli noktalar ve seçmenlerin oy kullanmaya giderken kullandığı güzergahlar 50 binin üzerinde kameralardan anlık olarak izlendi. Merkeze ulaşan görüntü ve asayiş bilgileri yetkililerce değerlendirildi.

Sabah erken saatlerde çalışmalara başlayan merkezdeki yetkililer, oy sayım işlemleri sona erdirilinceye kadar görev yapacak.

Seçimde güvenliği sağlamak amacıyla 264 bin 526 polis görev yapıyor.

PARTNERO fotoğraf hala duruyor muydu David?O fotoğraf hala duruyor muydu David?
Oy kullanan sahile koştuOy kullanan sahile koştu
Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayınFatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri Emniyet Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması!

TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması!

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.