Polis son anda yakaladı! Mide bulandıran görüntü!

Bahçelievler'de sağlıksız koşullarda çikolata imalatı yapan bir iş yerine baskın düzenlendi. 21 bin adet paketlenmiş çikolatanın ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi Altın Sokak üzerindeki bir iş yerinde sağlıksız koşullarda çikolata imalatı yapıldığı ihbarı üzerine baskın yaptı. Baskında satışa hazir 21 bin paket çikolata, 5 kilogram afrodizyak hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin piyasa fiyatının 1 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Afrodizyak hammadesinin üretilen çikolatalara eklenerek cinsel gücü arttırıcı olarak satıldığı ifade edildi. Sağlık, tarım ve zabıta ekipleri incelemeleri devam ederken gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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