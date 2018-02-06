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Polis süsü vererek marketten soygun

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 19:21 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta kendilerine polis süsü vererek girdikleri bir markette, çalışanı kaçak sigara sattığı iddiasıyla tehdit edip, sigara ve para çalan 3 şüpheliden biri yakalandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta kendilerine polis süsü vererek girdikleri marketi soyan 3 kişiden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir markete giren ve kendilerine polis süsü veren 3 kişinin, çalışanı kaçak sigara sattığı iddiasıyla tehdit edip para ve sigara çalmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay sırasında polis yeleği giydiği ve telsiz bulundurduğu tespit edilen şüphelilerin belirlenmesi için güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

İnceleme sonucu kimliği belirlenen şüphelilerden biri gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer iki şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

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