Polis süsü vererek marketten soygun

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta kendilerine polis süsü vererek girdikleri marketi soyan 3 kişiden biri yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir markete giren ve kendilerine polis süsü veren 3 kişinin, çalışanı kaçak sigara sattığı iddiasıyla tehdit edip para ve sigara çalmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Olay sırasında polis yeleği giydiği ve telsiz bulundurduğu tespit edilen şüphelilerin belirlenmesi için güvenlik kamera görüntüleri incelendi.
İnceleme sonucu kimliği belirlenen şüphelilerden biri gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer iki şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.
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