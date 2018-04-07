Polis Teşkilatı’ndan Başkan Özkan’a ziyaret

Kütahya’nın Simav ilçesi Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan ile teşkilat mensubu heyet, Belediye Başkanı Süleyman Özkan’a nezaket ziyaretinde bulundular. Polis Teşkilatı’nın 173’üncü yıl dönümü dolayısıyla, Simav’da yaşayan vatandaşların polis teşkilatıyla olan irtibatlarının görüşüldüğü ziyarette bir konuşma yapan Başkan Özkan “ Ülkemizdeki güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı mensuplarının 173’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Polis teşkilatımızın her zaman yanında olduk” dedi.

Simav Emniyet Müdürü Ayhan Aytaç, Polis Teşkilatı’nın 10 Nisan 1845 tarihinden bu güne kadar, ülkemizdeki huzur ve güveni sağladığını, gece gündüz fedakarca görev yaptığını ifade etti. (MEİ-EFE)