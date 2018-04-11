Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü törenle kutlandı

10 Nisan 1845 yılında kurulan Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyon sonrası Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan ile İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, polis noktalarındaki polisleri ziyaret edip günlerini kutladı. Kaymakam ve ilçe emniyet müdürü ziyaret ettikleri noktalarda görevli polislerle bir süre sohbet edip başarılar diledi.