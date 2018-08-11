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Polis vatandaşı böyle kurtardı: Telefonunu kapat, acil emniyete gel!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 08:52 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ tehdidiyle sahte polisin 190 bin lirasını almaya çalıştığı yaşlı adam, polisin "Dolandırılıyorsun. Telefonunu kapat acil emniyete gel. Polis" SMS'i üzerine parasını kaptırmaktan son anda kurtuldu.

Polis vatandaşı böyle kurtardı: Telefonunu kapat, acil emniyete gel!

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli Halil İ.'nin (75) ev telefonundan arayan bir şahıs polis olduğunu söyleyip FETÖ'ye gizli bir operasyon yaptıklarını belirtti. Zanlı, daha sonra da operasyondan kimseye bahsetmemesi gerektiğini belirterek, "Sizin hesabınız FETÖ tarafından ele geçirilmiş. Bu FETÖ'cüler hesabınızdaki paraları kendi hesaplarına aktarıyor. Eğer siz gidip hesabınızdaki parayı çekip bizim vereceğimiz adrese getirip devlete teslim etmezseniz terör örgütüne finansman sağlamaktan cezaevine gireceksiniz. Biz sizin FETÖ'cü olmadığınızı biliyoruz ama bize yardım edip parayı getirmezseniz hapse gireceksiniz. Para devlette olacak ve operasyon bittikten sonra size geri verilecek" dedi. Bunun üzerine korkan yaşlı adam hesabındaki parayı çekip zanlıya vermek için evden çıktı. Bu sırada zanlılar yaşlı adamın cep telefon numarasını alıp buradan ararken, bir diğer zanlı da ev telefonunu ile de adamın eşini meşgul etti.

KIZI ÖĞRENİP POLİS KOMŞUSUNA HABER VERDİ

Bu arada yaşlı adamın kızı, eve gelince annesinin telefonda olduğunu görüp ne yaptığını sorunca olayı anlattı. Yaşlı adamın kızı babasının dolandırıldığını anlayıp hemen annesine telefonda kalmaya devam etmesini söyleyip babasını aradı ama sürekli meşgul olduğu için ulaşamadı. Genç kız, komşusu polis olduğu için onu arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine polis, hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

3 DAKİKADA ÇÖZÜM

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki deneyimli polisler, hemen banka ile görüşerek yaşlı adamın dolandırılmak üzere olduğunu hesabındaki 190 bin liraya bloke konulmasını istedi. Polis ardından da yaşlı adamı arayıp dolandırılmaya çalışıldığını bildirmek istedi. Ancak dolandırıcılar yaşlı adama telefonu kapattırmadığı için polis de bir türlü ulaşamadı. Bu arada polis bankanın bulunduğu adrese bir ekip yönlendirdi.

SMS'İ GÖRÜNCE EMNİYETE GELDİ

Polis yaşlı adama bir türlü ulaşamayınca bu kez ona "Dolandırılıyorsun. Telefonunu kapat acil emniyete gel. Polis" yazılı SMS attı. Bu mesajı gören yaşlı adam, dolandırıldığını anlayarak hemen telefon konuşmasını sonlandırdı. Yaşlı adam banka önüne gelen polisle birlikte emniyete gitti. Yaşlı adam bütün emekli parasının az kalsın dolandırıcılara gideceğini söyleyerek polise teşekkür etti. Halil İ. emniyetten çıkarken basın mensuplarının sahte polis tarafından dolandırılmak istendiğinin sorulması üzerine sahte polislere kanmadığını polise bile haber vermediğini onlara hiç inanmadığını söyledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis FETÖ dolandırıcılık adana

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